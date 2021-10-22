В Украине хотят ввести мораторий на отключение от газа определенных категорий — Данилов

В Украине хотят ввести мораторий на отключение от газа определенных категорий — Данилов

Украина предложит Европе увеличить транспортировку российского газа с нынешних 40 млрд кубометров до 55 млрд кубометров.

СНБО поручил Кабмину обеспечить бесперебойную доставку газа бытовым потребителям, бюджетным организациям и коммунальным учреждениям.

Об этом 22 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов отметил, что СНБО поручил Кабмину разработать механизм бесперебойных поставок газа определенным категориям потребителей.

"Кабинету министров Украины поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизмов бесперебойного снабжения, без права отключения, газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям в соответствии со статьей 11 закона Украины "О рынке природного газа" до завершения отопительного сезона", — сказал секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что по данным СНБО к саботажу создания полного энергетического баланса Украины могут быть причастны олигархические круги.

"Есть определенный саботаж выполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня мы понимаем, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области. Мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", — сказал секретарь СНБО.

СНБО обратился к Кабмину, "Нафтогазу Украины", "Оператору ГТС Украины", чтобы те предложили европейцам увеличить транспортировку российского газа по территории Украины от нынешних 40 млрд кубометров до 55 млрд кубометров.

"Кабинету министров Украины вместе с НАК" Нафтогаз Украины "и ООО" Оператор ГТС Украины "необходимо определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд куб. м в год", — сказал Данилов.

Напомним, в Харьковской области компания отключила газ всему селу.

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