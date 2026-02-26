В Украине хотят ввести новый праздник: будет ли дополнительный выходной

Праздник планируют отмечать 31 октября / © Pexels

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15045 «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о праздновании Дня Библии (без выходного дня)».

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Автором законопроекта является нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазураш.

«Целью законопроекта является формирование моральных устоев в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне уважения к Библии», — говорится в сопроводительных документах.

Этот день Мазураш предлагает отмечать 31 октября. Дата 31 октября выбрана потому, что первая Библия, переведенная на современный украинский язык, увидела свет 31 октября 1903 года. На сегодняшний день документ прорабатывается в комитете.

Ранее стало известно, что в Украине могут ввести День украинской музыки. Нардепы уже определились с датой праздника.

Предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября — в память о фестивале «Червона рута» 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.

Кроме того, День программиста может официально появиться в украинском календаре праздников.