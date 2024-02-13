В Украине хотят ввести ограничения на карточные переводы для клиентов банков: что об этом известно

В НБУ говорят, что в нашем государстве постоянно пытаются вводить ограничения, но люди их обходят.

НБУ готовит решение о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Это необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Нацбанк и ВР продолжают меры по борьбе с теневой экономикой и нарушением законодательства в сфере финансового мониторинга. Сразу хочу успокоить пользователей банковских услуг. Те, кто пользуется банковскими услугами и не нарушает законодательство, к таким картам никаких ограничений применяться не будет. об уклонении от уплаты налогов, особенно в сфере игорного бизнеса", — подчеркнул Андрей Дубас.

По его словам, наше государство постоянно находится в позиции догоняющего, поскольку устанавливаются ограничения, а люди пытаются их обойти. Однако точной информации по данному законопроекту или конкретным ограничениям на карточные переводы еще нет.

Однако применяться ограничения будут точно.

"Например, если банк видит, что по карточке каждую неделю проходит примерно схожий объем операций, а со следующей недели появляются нетипичные операции. То есть каждый день на карте появляется 100-200 тыс. грн. Также банк может обратить внимание на количество операций с карточками, которые считаются нормой. И от этого показателя тоже могут происходить дополнительные ограничения", – пояснил Дубас.

Напомним, что НБУ дал время украинцам избавиться от российских и белорусских рублей.

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