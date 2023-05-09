В Украине хотят ввести штраф для водителей за опасную перевозку животных: детали

По словам нардепов, никаким нормативно-правовым актом не установлена ответственность за нарушение правил перевозки животных. Потому народные избранники решили исправить недоработку.

Народные депутаты хотят ввести новый штраф для владельцев авто – за опасную перевозку животных.

Об этом говорится в законопроекте, зарегистрированном в парламенте по номеру 9016.

Нардепы отметили, что украинцы часто любят держать на руках или коленях небольших собак во время вождения. Во время вождения животное может отвлекать и мешать водителю, тем самым создавая потенциальный риск ДТП.

"А в случае внезапной остановки или столкновения, отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в "снаряд", который может не только травмировать других пассажиров, повредить салон, но и стать причиной получения им серьезных травм или гибели. К примеру, в типовом ДТП при скорости 50 км/ч собака весом в 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты хотят ввести штрафы за перевозку животных способом, мешающим управлению авто и соблюдению водителем ПДД. Сумма штрафа предусматривает 510 гривен, за повторное нарушение – 850 гривен.

Напомним, что в Украине будут наказываться за нарушение правил использования беспилотников. Штраф будет составлять 8,5 тыс. грн с конфискацией дрона.

Читайте также: