В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей за нарушение ПДД – как это будет работать

Министерство внутренних дел планирует ввести в Украине на законодательном уровне штрафную систему баллов для водителей за нарушение ПДД.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет top.today.ua.

Он отметил, что в Украине пытаются адаптировать законодательство к европейскому. Так, в Польше, например, есть система штрафных баллов – если водитель соберет 24 – у него забирают водительское удостоверение.

В Украине в 2015-2020 гг. уже действовала система баллов и штрафов для водителей. Каждому водителю ежегодно насчитывалось 150 баллов. В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. После исчерпания лимита водитель за такие нарушения должен был платить штрафы в денежном виде. Но до конца система штрафных баллов так и не была реализована (камеры автофиксации нарушений ПДД появились только летом 2020 года). Ее в 2020 году упразднил президент Владимир Зеленский.

В начале 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6502, предусматривающий введение системы штрафных баллов для водителей. Но из-за полномасштабного вторжения народные депутаты не рассмотрели этот законопроект даже в первом чтении. Он до сих пор находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по правоохранительной деятельности.

Но закон немного изменен, чем это было в 2015-2020 годах. В нем предлагается аналог европейской системы штрафов.

Водитель за год может собрать 12 штрафных баллов, а если превысит это количество – его могут лишить водительского удостоверения без суда. А для новичков – получивших права менее года назад – предусмотрено 8 баллов в течение года.

К примеру, за непристегнутый ремень безопасности и перевозку детей без автокресла хотят начислять 1 штрафной балл. За управление неисправным ТС, перевозку детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на красный сигнал светофора – 2 балла.

За нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным ТС, используемым для перевозки пассажиров – 3 балла.

Напомним, в Украине с 1 мая вступают в силу важные изменения в ПДД – ближний свет фар за городом остается обязательным в течение всего года.

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