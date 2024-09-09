В Украине хотят ввести видеоконтроль за гражданами и сверку их данных

Верховная Рада планирует ввести тотальное видеонаблюдение за гражданами Украины и вскоре вернется к рассмотрению законопроекта №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности". Он предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании набора биометрических данных и информации о личности.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Парламент вскоре вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", который нардепы зарегистрировали в феврале 2024 года.

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Законопроект предусматривает идентификацию граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и информации о личности: это имя, дата рождения, информация о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), отцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. В частности, можно будет отслеживать данные об автомобиле.

"Вместе с Коллегами из Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности провели рабочую встречу с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Руководство МВД на практических примерах продемонстрировали важность проекта Закона Украины "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" №11031. Законопроектом предусматриваются единые функциональные и технические требования к построению и функционированию систем видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального, регионального и местного уровней", – цитирует издание главу правоохранительного комитета, нардепа Сергея Ионушаса.

Объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физлица и транспорт;

публичные места;

другие территории общего использования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, заведений здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

Идентификация информационного объекта "физическое лицо" будет происходить на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности: имя, дата рождения/смерти, место рождения, пол, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятие лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица, данные о гражданстве или его отсутствии, отцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физлиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от идентификационного кода согласно закону).

Идентификация информационного объекта "транспортное средство" будет осуществляться на основании таких сведений о транспорте: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином госреестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации места жительства физлица или адрес местонахождения юрлица.

Для получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга, система видеомониторинга центрального уровня будет осуществлять электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой биометрической верификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым госреестром транспортных средств, госреестром физических лиц-налогоплательщиков.

Персональные данные (информация о физлице, владельце транспорта и т.п.) будут храниться и обрабатываться в системах видеомониторинга в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

Каждый человек, чьи персональные данные внесены в системы видеомониторинга, имеет право:

ознакомиться с данными о себе, что внесено в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;

требовать обновления и исправления информации о себе;

на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении персональных данных не удовлетворены;

на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в систему видеомониторинга.

Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга будет происходить за счет госбюджета в пределах расходов, предусмотренных для МВД, за деньги международной технической помощи и других источников.

Напомним, в феврале заместитель главы МВД Леонид Тимченко сообщил, что камеры видеонаблюдения и системы видеонаблюдения уже работают. А разработанный законопроект должен создать единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга, обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам, порядок доступа к информации и контроль доступа к ней.

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