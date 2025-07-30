Вейп / © Associated Press

Реклама

Электронные сигареты (вейпы), которые несколько лет назад появились на рынке как более безопасная альтернатива классическому курению, сегодня вызывают все большее беспокойство у медиков и чиновников в Украине. Министерство здравоохранения инициирует законодательные изменения, которые могут привести к запрету вейпов, в частности, среди молодежи. Это реакция на многочисленные исследования, доказывающие серьезный вред вейпингу для здоровья.

ТСН.ua разобрались с этим вопросом.

По данным Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», около 28% подростков в возрасте от 13 до 17 лет пробовали вейпы, а 18% пользуются ими регулярно. За последние 3 года этот показатель вырос более чем в два раза.

Реклама

Молодежь часто начинает с ароматизированных жидкостей, делающих процесс привлекательным, но очень быстро формируется зависимость. Кроме того, курящие вейпы подростки с большей вероятностью начинают курить традиционные сигареты.

Например, 17-летний Тристон Зофельд из Техаса был госпитализирован после внезапной остановки работы легких — врачи связывают это с вейпингом. Парень, считавшийся абсолютно здоровым и занимавшийся спортом, попал в детскую больницу в городе Форт-Ворт 26 июля 2019 года. Состояние было настолько критическим, что его ввели в медикаментозную запятую и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких на 10 суток.

Медики отметили, что его легкие полностью заблокированы, а организм не мог самостоятельно обеспечить дыхание.

А зависимый от вейпа 45-летний Дастин Фицджеральд из США был госпитализирован после того, как выкашлял полтора литра крови.

Реклама

В чем именно вред вейпинга

Вейпы могут вызывать хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), пневмонию, воспаление альвеол и липоидную пневмонию — состояние, когда в легких скапливаются жировые клетки. Эти проблемы могут возникать даже после кратковременного использования электронных сигарет.

В США зафиксировано более 450 случаев заболеваний легких, вероятно, связанных с вейпингом, в частности пневмонии и пневмоторакса. Симптомы включают одышку, повышение температуры, тошноту, проблемы желудочно-кишечного тракта и потерю веса. Они могут проявляться спустя дни или недели после начала вейпинга.

Даже кратковременное использование вейпов может привести к нарушению функции эндотелия — клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Это может привести к сужению сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контрафактные вейпы часто содержат опасные примеси, например, витамин Е ацетат, вызванный вспышкой EVALI в США. Использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за тяжелых металлов и пластиков. Кроме того, пассивное вдыхание пара от электронных сигарет может причинить вред окружающим, особенно детям.

Реклама

Какие самые «модные» формы потребления никотина

Никотин чаще всего используют тремя способами: в форме обычных сигарет, электронных сигарет (вейпов) и устройств для нагрева табака, таких как IQOS.

Классические сигареты работают по принципу сгорания табака, в результате чего образуется дым с тысячами вредных веществ — среди них никотин, смолы, канцерогены, тяжелые металлы и угарный газ.

Вейпы (электронные сигареты или «ашки») — это устройства, нагревающие жидкость с никотином и ароматизаторами, создавая пар. Этот пар, хоть и не содержит смол или продуктов сгорания, все равно может быть опасен. В нем обнаруживаются формальдегид, ацетальдегид, пропиленгликоль и ароматические добавки, которые способны раздражать дыхательные пути и вызывать воспаление. Вейпы бывают как перезаряжаемые, так и одноразовые.

IQOS — устройство, которое нагревает настоящий табак до температуры около 350°C, не доводя до сгорания (в сигаретах температура достигает 600–900°C). Это снижает содержание некоторых токсичных веществ, однако аэрозоль, образующийся при нагревании, все еще содержит вредные соединения, опасные для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Реклама

Конечно, ни один из этих способов не безопасен для здоровья.

Что доказали международные исследования

Мировые медицинские организации все чаще подтверждают опасное влияние электронных сигарет. Американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают, что в 2019–2021 годах в США было зафиксировано более 2800 случаев тяжелых легочных заболеваний, связанных с вейпингом (синдром EVALI), и 68 смертельных случаев (CDC, 2023).

Влияние вейпов на сердце подтверждают исследования Университета Джона Хопкинса, которые установили, что пользователи вейпов имеют больший риск аритмий и повышенного АД (2024).

По оценкам Международного союза против туберкулеза и легочных болезней (The Union, 2023), лечение осложнений, вызванных вейпингом, обходится системам здравоохранения в миллиарды долларов ежегодно.

Реклама

В Украине же лечение одного пациента с поражением легких может достигать 30-70 тысяч гривен, что создает дополнительную нагрузку на бюджет.

Что предлагает и как борется Минздрав

Согласно Закону № 1978-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака», с 11 июля 2023 г. в Украине запрещено:

продажа ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним с ароматическими добавками;

рекламу электронных сигарет, устройств для нагрева табака (включая IQOS, Glo);

стимулирование продаж, спонсорство, раздачу пробных образцов e-сигарет и жидкостей.

Срок для реализации остатков этих изделий истек до 11 июля 2024 года. После этой даты запрет приобрел полную юридическую силу.

С 11 июля 2022 года действует запрет на использование электронных сигарет (включая IQOS, Glo) во многих общественных местах — учебные заведения, заведения здравоохранения, рестораны, транспорт, детские площадки и т.д. Такое же ограничение установлено для традиционных сигарет.

Реклама

Штрафы за нарушение

За продажу электронных сигарет или жидкостей несовершеннолетним предусмотрен штраф до 1 020 грн., а при повторном нарушении — до 10 200 грн.

За продажу электронных сигарет или ароматизированных жидкостей после окончания срока реализации (после 11 июля 2024 г.) — штрафы от 20 000 грн за первое нарушение и до 50 000 грн за повторное.

За рекламу или стимулирование продаж штраф до 30 000–50 000 грн в зависимости от случая.

Мировая практика в борьбе с курением

Опыт других стран показывает, что борьба с вейпингом — сложный, но необходимый процесс:

Реклама

Сингапур с 2020 года полностью запретил продажу и использование электронных сигарет, штрафуя нарушителей на сумму до 5000 долларов.

Австралия ввела систему продаж вейпов по рецепту, чтобы контролировать их использование для прекращения курения.

США ввели запрет на ароматизированные картриджи и усилили контроль FDA.

Европейский Союз ограничивает содержание никотина в жидкостях до 20 мг/мл и требует полной маркировки компонентов.

Реклама

Несмотря на распространенные мифы, вейпы не являются безопасной альтернативой. Согласно опросу WHO Global Youth Tobacco Survey, в 78% случаев вейпинг становится первой формой никотиновой зависимости среди молодежи.

Правоохранители также фиксируют случаи продажи вейпов с запрещенными веществами, что усугубляет риски для здоровья.

Популярность вейпов — это вызов для Украины. Законодательные инициативы МЗ направлены на ограничение распространения электронных сигарет и защиту здоровья молодежи. Время покажет, насколько эффективны новые нормы, но уже сейчас ясно: вейпы — это опасность, а не тренд.