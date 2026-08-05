В Украине хотят запретить работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время

Работодателям могут запретить беспокоить работников в свободное время / © Credits

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Законопроект о новом Трудовом кодексе Украины, который «лежит» в Верховной Раде уже более полугода, имеет несколько интересных аспектов. В частности, если законопроект примут, и в Украине вступит в силу новый Трудовой кодекс, работодатели больше не смогут обращаться, звонить или писать сотрудникам в нерабочее время.

Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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Работодателям хотят запретить беспокоить сотрудников в нерабочее время

Напомним, законопроект №14386 о новом Трудовом кодексе зарегистрировали в Верховной Раде 15 января 2026 года. Сейчас Украина «живет» и работает по кодексу образца 1971 года. Проект нового кодекса должен осовременить рынок труда в Украине и защитить права работников.

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В нем, в частности, планируется внедрить европейские стандарты, урегулировать явление дистанционной работы, внедрить нефиксированное рабочее время и добавить возможность заключения сразу нескольких договоров работника с разными работодателями.

Кроме того, в новом Трудовом кодексе хотят запретить работодателям обращаться к сотрудникам в нерабочее время — звонить, писать и т.д. В общем, речь идет о запрете звонить, отправлять сообщения и требовать выполнения любых заданий в свободное время.

Такое изменение должно гарантировать украинцам право на полноценный отдых и личное время, а также освободить людей от требования работодателей постоянно находиться на связи с руководством.

Потребность в таких нормах существенно возросла с массовым переходом на дистанционную работу, поэтому граница между рабочим графиком и личной жизнью часто размывается. В таких условиях тысячи украинцев работают сверхурочно и продолжают отвечать на звонки и письма вечером или в выходные.

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За кем «охотятся» работодатели в Украине

Напомним, на украинском рынке труда резко возросла потребность в квалифицированных рабочих, в частности, слесарях и сварщиках с разрядом. Об этом сообщила руководитель платформы OLX Работа Мария Абдуллина.

По ее словам, конкуренция за таких специалистов чрезвычайно высока, а зарплаты в этом сегменте динамично растут, поэтому наличие практических навыков или готовность получить профессию дает существенное преимущество во время трудоустройства.

Эксперт советует искателям работы трезво оценить собственные навыки и не бояться переквалификации ради овладения дефицитными специальностями, которые гарантируют стабильный доход.

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