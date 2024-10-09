В Украине хотят запретить Telegram: Нацсовет выступил с решительным заявлением

В Нацсовете по теле- и радиовещанию запретили своим работникам пользоваться Telegram на служебных устройствах.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию надеется, что Telegram вскоре смогут заблокировать в Украине.

Об этом сегодня, 9 октября, сообщили на сайте Национального совета.

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"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЭКС и Мейл.ру", – говорится в сообщении.

В Нацсовете рассказали, что запретившие своим работникам пользовались Telegram на служебных устройствах и ввели особый порядок доступа к приложению.

Однако объяснили, что как медиарегулятор, Нацсовет анализирует деятельность медиа в Telegram. Поэтому в них создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству.

"Наша сетевая инфраструктура уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, которые использует эта соцсеть", – отмечает Нацсовет совет по вопросам теле- и радиовещания.

Ранее сообщалось, что в Раде было ограничено использование мессенджера Telegram на служебных устройствах.

Также мы писали, что в Полтавской области депутаты единогласно рекомендовали запретить Telegram на территории своего региона.

Как свидетельствуют результаты соцопроса, только 9% граждан Украины считают, что Telegram нужно полностью запретить. А 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не требуется.

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