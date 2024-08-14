В Украине и Молдове разоблачена масштабная преступная группа, которая наживалась на военных и волонтерах

Участники преступной группировки размещали объявления о продаже автомобилей и дронов для ВСУ, собирая предоплату и исчезая.

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку, которая мошенническим путем наживалась на военных, их семьях и волонтерах.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Преступная группировка, состоявшая из жителей Одесской области, действовала на территории Молдовы и Украины с 2023 по 2024 год. После начала войны участники группировки переехали в Молдову, где продолжили свою деятельность.

Мошенники размещали объявления на платформах OLX, Bon.Ua и Avto-Ria, предлагая на продажу автомобили и дроны для ВСУ. Потенциальным покупателям они просили предоплату на карту, после чего исчезали. В вырученные деньги злоумышленники инвестировали в элитные автомобили и золото.

Установлено 67 случаев мошенничества с суммой ущерба около 46 миллионов гривен. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 27 участников группировки, большинство из которых находятся в Молдове. В Молдове задержаны девять украинцев, восьми из которых избрана мера пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Во время обысков в Молдове изъято 61 тысячу долларов, 20 элитных автомобилей, около 5 кг золота, мобильные телефоны, банковские карты и черные записи. В Украине проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит проверку причастности правоохранителей Львовской области к незаконной перевозке 300 кг гашиша в Польшу.

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