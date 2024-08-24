В Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр "Оберег"

Внесение данных в "Оберег" будет происходить на основе различных реестров.

В Украине из разных реестров сформируют перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в реестр "Оберег", которые принадлежат постановке на военный учет.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Как сообщили в Кабмине, по результатам заседания 16 августа будет сформирован список всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

" Данные мужчин должны быть внесены в Единый государственный резерв призывников, военнообязанных и резервистов, и подлежащих постановке на военный учет", — говорится в сообщении.

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В частности, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Это в свою очередь означает, что реестр "Оберег" будет полноценно взаимодействовать с базами данных Миграционной службы.

"Экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах должен быть реализован в течение года", — пишет газета.

Добавим, Кабмин утвердил новый вид повесток — на бланке и в реестре "Оберіг".

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