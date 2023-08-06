В Украине идет доразведка воздушного пространства — мониторинговые каналы

Мониторинговые каналы сообщают, что вражеская атака, похоже, закончилась. Продолжается доразведка воздушного пространства. Дождитесь отбоев воздушной тревоги.

Официального сообщения об этом пока нет.

В ряде областей раздались отбои воздушной тревоги. Дождитесь отбоя именно в вашей области. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.

Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.