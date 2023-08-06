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В Украине идет доразведка воздушного пространства — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
1 мин
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В Украине идет доразведка воздушного пространства — мониторинговые каналы

Дождитесь отбоя воздушной тревоги

Тревожная ночь для украинцев завершается.

Мониторинговые каналы сообщают, что вражеская атака, похоже, закончилась. Продолжается доразведка воздушного пространства. Дождитесь отбоев воздушной тревоги.

Официального сообщения об этом пока нет.

В ряде областей раздались отбои воздушной тревоги. Дождитесь отбоя именно в вашей области. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.

Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.

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Дата публикации
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