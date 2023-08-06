В Украине идет доразведка воздушного пространства — мониторинговые каналы

Тревожная ночь для украинцев завершается.
Мониторинговые каналы сообщают, что вражеская атака, похоже, закончилась. Продолжается доразведка воздушного пространства. Дождитесь отбоев воздушной тревоги.
Официального сообщения об этом пока нет.
В ряде областей раздались отбои воздушной тревоги. Дождитесь отбоя именно в вашей области. Не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что в Запорожье были слышны взрывы.
Добавим, что в Хмельницкой области работало ПВО.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для западных регионов.
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