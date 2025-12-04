В Украину идет короткое похолодание: сколько продержится мороз и когда ждать потепления

Погода / © iStock

В Украину 5-6 декабря придет небольшое похолодание. Однако такая погода продлится недолго. Уже с 9 декабря в стране снова ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, существенных осадков в ближайшие дни не предполагается, поскольку погода будет носить антициклональный характер. Украинцы будут наблюдать только небольшие температурные колебания.

Изменения в погоде ожидаются только ближе к концу следующей недели. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно посредством дождя. А потепление начнется с 9 декабря.

Напомним, в Украине под влиянием антициклона погода 4 декабря будет преимущественно сухой. Температура будет днем колебаться в пределах +4…+8°С, на юге до +12°С. Осадков существенных не предполагается.

Ранее мы писали о том, что в Украине 3 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, из-за чего объявлен первый уровень опасности.