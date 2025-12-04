- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 419
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину идет короткое похолодание: сколько продержится мороз и когда ждать потепления
В Украину идет кратковременное похолодание. Синоптик прогнозирует дожди уже с 9 декабря.
В Украину 5-6 декабря придет небольшое похолодание. Однако такая погода продлится недолго. Уже с 9 декабря в стране снова ожидается потепление.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, существенных осадков в ближайшие дни не предполагается, поскольку погода будет носить антициклональный характер. Украинцы будут наблюдать только небольшие температурные колебания.
Изменения в погоде ожидаются только ближе к концу следующей недели. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно посредством дождя. А потепление начнется с 9 декабря.
Напомним, в Украине под влиянием антициклона погода 4 декабря будет преимущественно сухой. Температура будет днем колебаться в пределах +4…+8°С, на юге до +12°С. Осадков существенных не предполагается.
Ранее мы писали о том, что в Украине 3 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, из-за чего объявлен первый уровень опасности.