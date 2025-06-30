В Украину идет летняя жара: действительно ли ждать аномального повышения "градусов"

Какой будет погода в начале июля: прогноз от синоптикини Диденко / © ТСН.ua

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В Украине 3,4 и 5 июля июля в большинстве областей ожидается жара, однако о каком-то «аномальном» повышении температуры пока речь не идет.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Диденко прокомментировала слухи в Сети о якобы «аномальной страшной жаре», надвигающейся в Украину.

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«Кто эти рассказывающие источники — трудно сказать. Понятно, что это страх от западноевропейской жары. А ведь я говорю все время — ценим наш украинский умеренно-континентальный климат», — пишет синоптик.

По ее прогнозу, так называемая «аномальная», «страшная» жара в Украине побудет 3, 4 и 5 июля. Днем ожидается около +28+32 градуса. На юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов.

Далее температура воздуха более 30 град будет в южной части. А на остальной территории гораздо сдержаннее, +24+28 градусов тепла.

«Завтра июль в Украине начинаем свежой погодой с температурой воздуха +20+25, на юге до +28 градусов», — прогнозирует Диденко.

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1 июля дождь возможен на северо-востоке Украины. На остальной территории без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве первого июля ожидается днем +20+22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

«Жара в столицу придет 3 июля, 4 также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет поджигать, с 9 июля снова — температурная скромность», — прогнозирует Диденко.

Ранее мы писали, что уже с 2028 года «климатические качели» на всей планете станут более безудержными и жестокими.

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