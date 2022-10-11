В Украине длится масштабная тревога: Ким предупреждает, что "в воздухе еще достаточно ракет"

Во вторник, 11 октября, в Украине уже несколько часов идет масштабная воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что "в воздухе еще достаточно ракет".

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

"Еще в воздухе достаточно ракет. Работаем. Из укрытий не выходим", — говорится в сообщении руководителя Николаевщины.

Между тем руководитель Кировоградщины Андрей Райкович сообщил, что на границе Кировоградской и Николаевской областей работает ПВО.

К слову, Виталий Ким назвал три версии, почему Россия запускает ракеты партиями. Одна из них – "они просто нелогичные идиоты".

Массовая воздушная тревога 11 октября

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. Людей просят не пренебрегать воздушной тревогой и находиться в укрытиях. В частности , над Киевщиной были сбиты две ракеты. ПВО сработало в Ровенской области.

В Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Кроме того, ракеты были сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

Около 12:00 во время воздушной тревоги во Львове прозвучало несколько взрывов. Как сообщил председатель ОВА Максим Козицкий, Россия нанесла снова удар по объекту энергетики во Львовской области.

Утром 11 октября Россия атаковала Ладыжскую ТЭС в Винницкой области и дронами-камиказде.

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