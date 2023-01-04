В Украину идет непогода со снегом и сильными порывами ветра: прогноз погоды на 5 января

В четверг, 5 января, ухудшится погода. В Украину вернутся осадки в виде дождя, а местами – мокрого снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Ночью в западных областях, днем в других регионах порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью осадки прогнозируются на западе, севере и Винницкой области. Днем в Украине дожди. Ночью в северных областях, а днем на северо-востоке – мокрый снегог. Местами — налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.

На высокогорье Карпат будет сильный мокрый снег. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с. Кроме того, будет метель. В течение суток температура воздуха около 0°С.

Ночью температура воздуха от 3° тепла до 2° мороза. Лишь на востоке — 0-5° мороза. Днем в Украине 3-8°. В западных и южных областях столбики термометров поднимутся до +10°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области и столице 5 января будет облачно с прояснениями. В регионе дождь, а ночью дождь будет с мокрым снегом. Скорость юго-западного и западного ветра 7-12 м/с. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

В области температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, а днем 5-7°.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Да, уже с 6 января придут 20-градусные морозы.

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