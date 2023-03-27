В Украине идет резкое изменение погоды: украинцев предупредили о похолодании до -12°

В Украине в ближайшие дни будет непродолжительное, но существенное похолодание. Резкая смена погоды ожидается во вторник, 28 марта.

Об этом информирует синоптик Игорь Кибальчич, передает " Метеопрог ".

Он отметил, что после аномально теплой погоды в Украине идет существенное изменение температуры.

"Возникнут условия для формирования так называемого Карпатского циклона, который пройдет через территорию нашей страны 28-29 марта и станет причиной комплекса неблагоприятных погодных условий: обильных осадков, усиления ветра и колебаний атмосферного давления", – говорит синоптик.

Кибальчич отметил, что температура существенно изменится, а дожди перейдут в мокрый снег. В отдельных местах снежный покров будет 2-10 сантиметров.

Синоптик заявил, что во вторник, 28 марта, погода начнет резко меняться. В западных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем возможен небольшой снег. На остальной части страны ожидаются дожди, с переходом в снег поближе к окончанию суток. Ветер усилится на юге страны, местами в Одесской и Николаевской областях ожидается 21-24 м/с. В Карпатах также ожидается снег и метели. Температура воздуха в западных областях будет на уровне от -2 до +3. На другой территории страны ночью ожидается ночью от +5 до +10, а днем от +11 до +17. В Киевской области возможно резкое понижение температуры до +5 °С во второй половине дня.

В среду, 29 марта, ночью ожидаются осадки в восточной части страны, на севере возможен снег. Днем снег может выпасть в западных областях Украины. Местами в Украине порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится от -4 до +2, днем -1 до +4, на крайнем востоке и в Приазовье от +2 до +7. В Карпатах ночью от -12 до -7, днем от -6 до -1°С.

Уже 30 марта в Украине осадки прекратятся, только на крайнем востоке может местами выпасть дождь с мокрым снегом. Ночью еще ожидаются морозы до -9, а днем температура начнет прогреваться до +9 °С.

Ближе к выходным температура начнет повышаться по всей стране, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки.

Напомним, ранее синоптики Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха в большинстве областей.

Кроме того, мы ранее информировали, что 28 марта Всемирный день историка. Верующие чтят память мученика Агапия и семерых других с ним.

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