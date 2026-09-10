В Украине идет резкое похолодание из Атлантики: какие области почувствуют его первыми

Похолодание (иллюстративное фото)

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Уже в ближайшие сутки в Украину начнет поступать прохладный воздух из Атлантики. Первыми понижение температуры ощутят западные и северные области, где дневные максимумы опустятся до +15…+20°C.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

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По его словам, сегодня центральная часть страны еще прогревает субтропический воздух с Балкан в сочетании с активным солнечным прогревом. Температура кое-где достигнет +30°C, и это будет самый теплый день недели.

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Впрочем, уже завтра ситуация начнет меняться. На запад и север Украины поступит прохладный атлантический воздух, и температура днем снизится до +15…+20°C.

В Черкасскую область малоактивный холодный атмосферный фронт достанется в ночь на 11 сентября. Он принесет небольшие дожди и ощутимое похолодание. В пятницу, 11 сентября, там ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, а дневная температура составит +21…+26°C.

В субботу, 12 сентября, погода снова станет неустойчивой из-за локального циклона, который будет двигаться с Балкан в направлении Украины. В Черкасской области прогнозируют увеличение облачности, дожди разной интенсивности и местами грозы. Ночью температура будет +10…+15°C, днем — +20…+25°C.

В период 13-15 сентября регион будет находиться между влиянием циклона над Черным морем и гребнем Азорского антициклона. По прогнозам, значительных осадков не ожидается, а температура снизится еще на 3-4 градуса - до +18 ... +23 ° C днем и +10 ... +15 ° C ночью.

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Синоптик отметил, что сентябрь еще сохранит периоды умеренного тепла, однако жара будет постепенно отступать.

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