В Украине идут первые осадки и потепления: синоптикиня рассказала о погоде 22 января

Зима в Украине / © iStock

Завтра, 22 января, в Украине ожидается постепенное разрушение антициклона, что принесло морозы последних дней. Первые осадки прогнозируют на юго-западе страны, а вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории осадки маловероятны.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Какая будет погода 22 января

Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха вырастет:

на севере местами до -8°С,

в центральных областях — от -2°С до +1°С,

на юге 0…+2°С,

в Крыму до +5°С.

Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, временами с порывами.

В Киеве ожидается холодная ночь до -12°С, днем температура поднимется до -2…-4°С. Из-за ротации воздушных масс вырастет облачность, а ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах следует ожидать гололедицу.

Синоптика не напоминает: такая погода вместе с магнитными бурями может влиять на самочувствие метеопатов, поэтому следует быть внимательными к здоровью.

«Более ощутимое потепление синоптики прогнозируют в начале следующей недели», — подытожила Диденко.

Раньше речь шла о том, что в Украине несколько спадут морозы 22 января. Ожидается от -2 до — 7 градусов. Впрочем , холод еще вернется.

«По предварительным прогностическим расчетам, аномальный холод временно еще вернется в конце января. Зима продолжается», — добавил эксперт.