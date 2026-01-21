- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 514
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине идут первые осадки и потепления: синоптикиня рассказала о погоде 22 января
Днем 22 января температура воздуха вырастет, несмотря на холодную ночь.
Завтра, 22 января, в Украине ожидается постепенное разрушение антициклона, что принесло морозы последних дней. Первые осадки прогнозируют на юго-западе страны, а вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории осадки маловероятны.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Какая будет погода 22 января
Ночь будет оставаться холодной, однако днем температура воздуха вырастет:
на севере местами до -8°С,
в центральных областях — от -2°С до +1°С,
на юге 0…+2°С,
в Крыму до +5°С.
Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, временами с порывами.
В Киеве ожидается холодная ночь до -12°С, днем температура поднимется до -2…-4°С. Из-за ротации воздушных масс вырастет облачность, а ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах следует ожидать гололедицу.
Синоптика не напоминает: такая погода вместе с магнитными бурями может влиять на самочувствие метеопатов, поэтому следует быть внимательными к здоровью.
«Более ощутимое потепление синоптики прогнозируют в начале следующей недели», — подытожила Диденко.
Раньше речь шла о том, что в Украине несколько спадут морозы 22 января. Ожидается от -2 до — 7 градусов. Впрочем , холод еще вернется.
«По предварительным прогностическим расчетам, аномальный холод временно еще вернется в конце января. Зима продолжается», — добавил эксперт.