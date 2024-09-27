В Украину идут похолодание и дожди: прогноз погоды на 28 сентября

В западных областях опустится температура воздуха и ожидается дождь.

В Украине в субботу, 28 сентября, переменная облачность. В ряде областей ожидаются дожди.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Завтра синоптики прогнозируют дожди в западных и Житомирской областях. Ветер в этот день будет южным с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью +13-18°, днем +23-28°, в большинстве западных областей +19-24°.

Погода 28 сентября в Киеве

В Киеве 28 сентября переменная облачность. В этот день осадки не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°, днем +25-27°.

Ранее синоптики сообщили, каким будет октябрь в Украине.

Надвигается циклон! Погода в Украине на этой неделе ознаменуется грозами

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