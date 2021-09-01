В Украине инфекционист рассказала, какая вакцина от COVID-19 самая эффективная

Для изучения действий препаратов должно пройти не менее пяти лет.
Вакцины от COVID-19 не защищают от инфицирования, однако они не дают протекать заболеванию в тяжелой форме.
Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.
По ее словам, сейчас нельзя сказать, какая из вакцин наиболее эффективна. Для оценки действий препарата должно пройти не менее пяти лет.
"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: у два раза вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", — пояснила профессор.
Она также добавила, что реальной проблемой могут стать новые штаммы коронавируса, которые "ускользают от нашего природного и постковидного иммунитета".
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.