В Украине инфекционист рассказала, какая вакцина от COVID-19 самая эффективная

В Украине инфекционист рассказала, какая вакцина от COVID-19 самая эффективная

Для изучения действий препаратов должно пройти не менее пяти лет.

Вакцины от COVID-19 не защищают от инфицирования, однако они не дают протекать заболеванию в тяжелой форме.

Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

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По ее словам, сейчас нельзя сказать, какая из вакцин наиболее эффективна. Для оценки действий препарата должно пройти не менее пяти лет.

"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: у два раза вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших", — пояснила профессор.

Она также добавила, что реальной проблемой могут стать новые штаммы коронавируса, которые "ускользают от нашего природного и постковидного иммунитета".

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.

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