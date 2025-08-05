В Украине исчезла ранняя диагностика рака: чем это грозит пациентам

Последний украинский центр, проводивший раннюю диагностику рака, прекратил работу / Иллюстративное изображение

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В Украине практически исчезла возможность ранней диагностики и мониторинга лечения многих видов рака, в частности онкогематологии. Летом 2025 года прекратили работу последние центры, предоставлявшие услуги позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) в Киеве.

Об этом сообщает BBC Украина.

До широкомасштабного вторжения в Украине работали три центра ПЭТ-КТ. Это было чрезвычайно малое количество, ведь в Европе в среднем есть один такой аппарат на миллион населения, тогда как в Украине их было меньше одного на 10 млн. В результате частный центр «Лисод» прекратил работу еще в 2024 году, а летом 2025 года по техническим причинам остановились также центры в киевской клинике «Феофания» и в городской клинике «Феофания».

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Проблема с доступом и пути решения

По информации издания, неофициально власти объясняют проблемы с ремонтом тем, что иностранные специалисты опасаются ехать в страну, где идет война. Дистанционный ремонт оказался недостаточно эффективным. В результате тысячи пациентов, ожидавших своей очереди обследования, остались без доступа к жизненно важной диагностике.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Гончар признал, что проблема с доступом к ПЭТ-КТ в Украине является давней и системной. По его словам, в этом году закупают два циклотрона для строительства новых центров в Киеве и Львове, но они заработают не ранее чем через несколько лет. В качестве временного решения выделены средства на продление ресурса циклотрона в Феофании, где оборудование должно возобновить работу после 15 августа.

Стоимость одного обследования в украинских центрах составляет около 20 тысяч гривен, в то время как в Польше для украинцев без статуса защиты эта услуга стоит от 50 тысяч.

Почему ПЭТ-КТ критически важна

ПЭТ-КТ — это современный метод, использующий радиоактивные вещества с глюкозой. Они скапливаются в опухолевых клетках с повышенным метаболизмом, что позволяет выявить раковые поражения на ранних стадиях. Этот метод является ключевым для установления диагноза, стадирования болезни, оценки эффективности лечения и выявления рецидивов.

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Врач института патологии крови и трансфузионной медицины Марьяна Симонова подтвердила, что ПЭТ-КТ является «золотым стандартом» в онкогематологии. Благодаря этому обследованию можно избежать инвазивных процедур, таких как пункция костного мозга, а также отличить рубцовые изменения остаточной опухолевой ткани после лечения. Также метод ценен при диагностике других онкологических заболеваний, а также в кардиологии и неврологии.

Напомним, несмотря на войну в Киеве продолжают спасать детей, больных раком, ведь нкология не может ждать победы. В Национальном институте рака рассказали трогательные истории Андрюши и Насти, маленьких украинцев, которые воюют с болезнью.