В Украине испортится погода, ожидаются дожди с грозами и ураганом: прогноз на 11 ноября

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

В Украине 11 ноября ожидается облачная погода. Ночью в западных и юго-западных областях, днем на Украине, кроме востока, умеренные дожди, в южных областях днем местами значительные дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем кроме западных областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей и Одесской области 9-14°, в восточных областях 0-5° тепла; днем 7-12°, в южной части 13-18°.

Прогноз погоды на 11 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрометеорологические явления

Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.

Утром и днем 11 ноября и сутки 12 ноября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-22 м/с, 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами 25 м/с;

12 ноября в северных, центральных, ночью и южных областях значительные дожди, в Карпатах сильный мокрый снег.

На части территории Украины объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности

В Киевской области 11 ноября объявляется предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Ночью без существенных осадков, днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Опасные метеорологические явления в Киевской области

По Киеву ночью 5-7°, днем около 10°.

Объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

11 ноября, 12 ноября днем порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром 12 ноября сильный дождь.

Объявлен первый уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Киеве

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