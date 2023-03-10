В Украине испортится погода: почти во всех регионах ожидаются осадки

В Украине ожидается усложнение погоды в конце недели. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует местами понижение температуры, дожди со снегом и ветром.

Об этом сообщает "Метеопрог".

В пятницу, 10 марта, фронтальный раздел из Европы станет причиной небольших и умеренных осадков в виде дождя и снега на большей части территории Украины. Также на выходные, 11-12 марта, погода будет носить неустойчивый характер с чередованием гребней высокого давления и атмосферных фронтов.

На всей территории страны будут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Скорость северо-западного ветра с переходом на южный составит 7-12 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и останется на аномально высоком уровне: ночью будет составлять -2°+4°, а днем на большинстве территории страны от +7° до +13°.

Напомним, в Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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