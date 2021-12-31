В Украине испортится погода в пятницу, 31 декабря: подробный прогноз

В Украине испортится погода в пятницу, 31 декабря: подробный прогноз

В последний день года ожидается потепление и дожди.

В пятницу, 31 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается потепление. Прогнозируется дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последний день года снег порадует только жителей востока – Харькова, Луганска и Донецка. Температура воздуха днем -2 -4 градуса, ночью -7 -10 градусов. В остальных регионах — дождь или мокрый снег.

На западе Украины преимущественно будут идти дожди. В Житомире и Виннице мокрый снег. Температура воздуха +2 +6 градусов днем, в новогоднюю ночь -3 +2 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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В северных областях 31 декабря будет немного холоднее. Днем 0 +2 градуса, ночью с небольшим морозом, -2 -4 градуса. Мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На юге и в центре страны днем -1 +3 градуса, ночью -1 -7 градусов. Мелкий дождь придет на смену мокрому снегу. Осадков 31 декабря не прогнозируют только в Симферополе. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве температура воздуха днем 0 +2 градуса, ночью -1 -3 градуса. Мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

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