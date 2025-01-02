В Украине истекает срок перекомиссии для "ограниченно пригодных": что известно

ВЛК следует пройти и тем, кто имеет отсрочку от мобилизации.
В феврале 2025 года в Украине истекает срок для перекомиссии граждан, ранее признанных "ограниченно пригодными" к военной службе. Это станет следствием отмены этого статуса, вступившего в силу 4 мая 2024 года.
Об этом говорится в законе Украины от 21.03.2024 №3621-IX.
До 4 февраля 2025 года все лица, имевшие этот статус, должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе. Вместо категории "ограниченно пригодные" могут быть предоставлены новые статусы, среди которых:
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- непригодны к военной службе с пересмотром (через 6 месяцев или 6-12 месяцев);
- временно непригодны (требуют лечения или лечения и отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);
- пригодны только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригодны.
Важно, что даже те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, обязаны пройти ВЛК согласно новому законодательству.
Напомним, в Минобороны сообщили, когда заработает цифровая ВЛК.
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