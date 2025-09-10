В Украине из-за изменения климата появились фрукты, которые раньше видели только в магазинах

Фрукты / © iStock

На юге Одесской области садоводы начали отказываться от традиционных яблонь и вишен и все чаще высаживают засухоустойчивые культуры, такие как гранат, киви, хурма и миндаль. Причиной стало постепенное потепление и изменения климата, из-за которых привычные плодовые деревья начали давать меньший урожай и нуждаться в дополнительном уходе.

Об этом сообщают аналитики EastFruit

Гранат в этом регионе оказался одной из самых перспективных культур. Он хорошо переносит засуху, не требует регулярного орошения и цветет в конце весны, когда заморозки уже не угрожают урожаю. Благодаря этому гранат считают «культурой будущего» для южных районов Украины.

Фермер из Ренийской громады Измаильского района Михаил Цонков рассказал, что уже шесть лет выращивает гранаты, и за это время ни одна болезнь не поразила его сад. Это позволяет получать органические плоды без применения пестицидов и химических удобрений. «Гранат не только дает урожай, но и не требует постоянной борьбы с вредителями», — отмечает он.

Михаил Цонков также практикует размножение граната веточками. Он раздает саженцы односельчанам и угощает их плодами из своего сада. Для него это не коммерческий проект, а увлечение, которое приносит радость и местной общине.

Благодаря более теплому климату фермеры региона получают возможность экспериментировать с новыми для себя культурами. Кроме граната, на полях и садах появляются киви, хурма и миндаль, которые успешно приживаются и показывают хороший урожай даже в открытом грунте. Эти изменения демонстрируют, как адаптация к новым климатическим условиям помогает украинским садоводам сохранять продуктивность и расширять ассортимент фруктов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Одесская область из-за изменения климата в будущем действительно может стать пустыней. Однако пока неизвестно, когда это произойдет. Эколог Александр Соколенко отметил, что это может случиться из-за роста температурывоздуха и уменьшения осадков.