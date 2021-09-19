В Украине из-за непогоды 32 населенных пункта остались без электричества

В Украине из-за непогоды 32 населенных пункта остались без электричества

На восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

В Украине по состоянию на утро 19 сентября из-за непогоды 32 населенных пункта остались без света.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07 ч. 19 в сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская — 18 Николаевская — 8 и Черниговская — 6)", — говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, в Украине 19 сентября ожидается ухудшение погоды. Из-за этого в некоторых областях объявлено о I уровне опасности, желтым.

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