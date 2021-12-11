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В Украине из-за непогоды без электричества осталось 55 населенных пунктов

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В Украине из-за непогоды без электричества осталось 55 населенных пунктов

Associated Press

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине 11 декабря без электроснабжения осталось 55 населенных пунктов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отмечается, из-за дождя и сильных порывов ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Поэтому 55 населенных пункта по состоянию на 7 часов утра 11 декабря остаются без света, в частности:

  • Киевская область – 25;
  • Житомирская область – 21;
  • Черниговская область – 9.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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