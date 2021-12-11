В Украине из-за непогоды без электричества осталось 55 населенных пунктов

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Украине 11 декабря без электроснабжения осталось 55 населенных пунктов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как отмечается, из-за дождя и сильных порывов ветра сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Поэтому 55 населенных пункта по состоянию на 7 часов утра 11 декабря остаются без света, в частности:
- Киевская область – 25;
- Житомирская область – 21;
- Черниговская область – 9.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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