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В Украине из-за непогоды без электричества осталось 63 населенных пункта — ГСЧС

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В Украине из-за непогоды без электричества осталось 63 населенных пункта — ГСЧС

Associated Press

Облэнерго возобновляют электроснабжение.

В Украине без электроэнергии остались 63 населенных пункта в 3 областях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Без электричества остались 53 населенных пункта в Житомирской области, 7 – в Хмельницкой и 3 – в Закарпатской.

"30 января в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 63 населенных пункта в 3 областях", — говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. С 22:00 29 января начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет.

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