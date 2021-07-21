В Украине из-за непогоды массово опаздывают поезда: список

Один из поездов "Укрзализныци" задерживается на 2 часа 50 минут.

В регионах Украины бурлит непогода, в связи с этим ряд поездов "УЗ" направляются с опозданием. Наибольшая задержка почти 3:00 в рейсе "Лисичанск — Хмельницкий".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, по состоянию на 9:00 поезд №137 "Лисичанск — Хмельницкий" задерживается на 2 часа 50 минут. На 14 минут меньше отстает от графика поезд №64 "Киев — Харьков" — задержка 2 часа 36 минут. Кроме них задерживаются такие поезда:

▪️№101 Киев — Херсон (задерживается на 2 часа)

▪️№15 Харьков — Рахов (задерживается на 2 час )

▪️№126 Киев — Константинов (задерживается на 1 час 45 минут);

▪️№188 Ковель — Николаев (задерживается на 1 час)

▪️№232 Геническ — Ивано-Франковск (задерживается на 1 час)

▪️№87 Новоалексеевка — Ковель (задерживается на 1 час)

▪️№72 Киев — Запорожье (задерживается на 45 минут);

▪️№204 Геническ — Кривой Рог (задерживается на 42 минуты)

▪️№868 Гречаны — Киев (задерживается на 42 минуты)

▪️№11 Новоалексеевка — Киев (задерживается на 37 минуты)

Наименьшие задержки в движении трех поездов, в частности это:



▪️№282 Хмельницкий — Геническ (задерживается на 30 минут)

▪️№9 Киев — Мариуполь (задерживается на 30 минут)

▪️№19 Киев — Попасная (задерживается на 30 минут).

В своем сообщении "Укрзализныця" извиняется у пассажиров за вынужденную задержку.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля.

А в понедельник, 19 июля Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Сильный дождь застал жителей столицы врасплох, однако не все поспешили прятаться от непогоды в домах.

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