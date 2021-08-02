В Украине из-за непогоды массово задерживаются поезда, в том числе и новый вагон "Вена-Киев": расписание

В Украине из-за непогоды массово задерживаются поезда, в том числе и новый вагон "Вена-Киев": расписание

Максимальное время опоздания одного из поездов составляет почти три часа.

Украине 2 августа из-за непогоды на Западе, где произошел обрыв контактной сети, опаздывает ряд поездов. Еще один поезд УЗ задерживается из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке "Вольнянск-Славгород". От графика отстает и беспересадочный вагон "Вена — Киев".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, из-за непогоды по состоянию на 9:00 задерживается десять поездов. Наибольшие отклонения от графика в движении поезда №244 "Рахов — Киев", который идет с опозданием почти три часа. Другие в среднем задерживаются на 1-2 часа.

А поезд №9 "Киев — Мариуполь" задерживается из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке "Вольнянск-Славгород".

В частности, задерживаются такие поезда "Укрзализныци":

№44 Ивано-Франковск — Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);

№11 Львов — Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);

№8 Черновцы — Киев (задержка составила 2 часа)

№244 Рахов — Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

№14 Солотвино — Киев (задержка составила 1:40 минут);

№9 Киев — Мариуполь (задержка составила 1:20 минут);

№7 Киев — Черновцы (задержка составила 1:20 минут);

№50 Трускавец — Киев (задержка составила один час)

№110 Львов — Херсон (задержка составила 45 минут);

№149 Полтава — Ворохта (задержка составила 40 минут).

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии по ст. Дебрецен задержался беспересадочный вагон "Вена — Киев". Ориентировочное время опоздания до конечной станции составляет восемь часов.

Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на 7 часов 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов. Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка.

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