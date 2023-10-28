В Украине из-за непогоды обесточены более 300 тысяч человек в 14 областях: ситуация в энергосистеме

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме по состоянию на 28 октября.

В Украине на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.

Об этом сообщает Минэнерго.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них – в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов.

Также на территории Хмельнитчины выключалась линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ. Ведутся восстановительные работы.

В Минэнерго отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребителей.

В Донецкой области из-за обстрелов обесточивалось 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской, Кировоградской, Сумской областях.

Напомним, в Киеве выросло количество жертв в результате непогоды.

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