В Украине из-за непогоды остаются без электричества больше двух десятков населенных пунктов

В Украине из-за непогоды остаются без электричества больше двух десятков населенных пунктов

Синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом по всей Украине.

По состоянию на семь часов утра воскресенья, 4 июля, в Украине остаются обесточенными 24 населенных пункте. Все — из-за непогоды.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 4 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в двух областях (Донецкая — 14 и Луганская — 10). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — отметили в ГСЧС.

Тем временем синоптики предупреждают, что в воскресенье и понедельник, 4 и 5 июля, во всей Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, градом, шквалами до 15-20 м/с. В центральных и южных областях местами будут сильные ливни.

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