В Украине из-за непогоды задерживается более десяти поездов: какие именно и на сколько

Один из поездов задержался в пути из-за непогоды более чем на 4 часа.
В Украине после рекордной жары некоторые регионы накрыл ливень, который обесточила много населенных пунктов, затопил улицы, привел к травмам людей. Также из-за непогоды некоторые поезда "Укрзализныци" курсируют с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Согласно обнародованной информации, преимущественно поезда задерживаются на около час. Наибольшие изменения в движении потерпел рейс "Ужгород — Запорожье", который опоздал более чем на 4 часа. С наименьшей задержкой приехал поезд № 146 "Ужгород — Львов" — отклонение от графика было на 50 минут.
В общем из-за влияния погодных условий задерживаются такие поезда:
- № 4 Ужгород — Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
- № 232 Ивано-Франковск — Геническ (задержка составила 3 часа)
- № 58 Ковель — Одесса (задержка составила 3 часа)
- № 8 Черновцы — Киев (задержка составила 2 часа)
- № 16 Рахов-Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);
- № 141 Бахмут-Львов (задержка составила 1 час 30 минут);
- № 98 Ковель-Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);
- № 243 Киев - Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);
- № 146 Ужгород-Львов (задержка составила 50 минут);
- № 215 Черкассы-Ужгород (задержка составила 1 час);
- № 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1 час);
- № 70 Львов-Мариуполь (задержка составила 38 минут);
- № 29 Киев-Ужгород (задержка составила 1 час);
- № 49 Киев-Трускавец (задержка составила 1 час);
- № 82 Киев-Ужгород (задержка составила 54 минуты).
За последние сутки подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено 1886 выездов для ликвидации последствий событий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий из-за непогоды. В Украине более 800 населенных пунктов без света, размыты дороги и есть пострадавшие.
Как сообщалось, во Львове 25 июня произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.
Напомним, в Ужгороде огромное ветка упала на головы посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.