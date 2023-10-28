В Украине из-за непогоды задерживается движение поездов: некоторых более чем на 3 часа

Из-за осложненных погодных условий в некоторых областях Украины задерживаются поезда.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов. Так, в некоторых регионах ветер повлек за собой падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью", — отметили в компании.

В то же время в "УЗ" указали на ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить за ссылкой. В то же время попросили пассажиров этих рейсов информировать проводников и стюардов о необходимых пересадках.

"Наши диспетчеры будут централизованно координировать движение и продолжительность остановок, чтобы непогода как можно меньше повлияла на ваши планы", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, в Украине сегодня, 28 октября, бушует непогода. Из-за мощного ветра и местами ливня погибли уже три человека. Обо всех последствиях непогоды читайте в новости.

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