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В Украине из-за непогоды задерживаются поезда: какие именно и на сколько

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
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В Украине из-за непогоды задерживаются поезда: какие именно и на сколько

Укрзализныця

1 июля в Украине снова ухудшится погода.

В Украине после рекордной жары некоторые регионы накрыл ливень, который обесточил немало населенных пунктов, затопил улицы и привел к травмам людей. Также из-за непогоды некоторые поезда "Укрзализныци" курсируют с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В общем из-за влияния погодных условий задерживаются такие поезда:

  • №830 Львов — Ужгород (задержка составила 1 час)
  • №18 Ужгород — Харьков (задержка составила 1 час 56 минут);
  • №749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 37 минут);
  • № 134 Николаев — Рахов (задержка составила 1 час)
  • №150 Ворохта — Полтава (задержка составила 1 час 33 минуты).

Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом. В Ровенской области ветер сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья.

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