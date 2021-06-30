В Украине из-за непогоды задерживаются поезда: какие именно и на сколько

1 июля в Украине снова ухудшится погода.
В Украине после рекордной жары некоторые регионы накрыл ливень, который обесточил немало населенных пунктов, затопил улицы и привел к травмам людей. Также из-за непогоды некоторые поезда "Укрзализныци" курсируют с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
В общем из-за влияния погодных условий задерживаются такие поезда:
- №830 Львов — Ужгород (задержка составила 1 час)
- №18 Ужгород — Харьков (задержка составила 1 час 56 минут);
- №749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 37 минут);
- № 134 Николаев — Рахов (задержка составила 1 час)
- №150 Ворохта — Полтава (задержка составила 1 час 33 минуты).
Напомним, в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом. В Ровенской области ветер сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья.