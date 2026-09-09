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- Украина
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В Украине из-за обстрелов обесточены потребители в пяти областях: будут ли отключение 9 сентября
Из-за ударов РФ есть последствия для энергетики Украины.
В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроэнергии. Однако 9 сентября применение ограничений для потребителей не прогнозируют.
Об этом сообщили в Минэнерго.
На утро без света остаются отдельные потребители в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение повсюду, где это позволяет ситуация безопасная.
Россия также атаковала самих энергетиков. В Запорожской области вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю работников, которые ехали возобновлять электроснабжение в одной из общин. Люди не пострадали.
Как экономить электроэнергию
Украинцев призывают по возможности перенести активное потребление электроэнергии на 10.00–15.00.
В то же время, в период наибольшей нагрузки — с 18:00 до 22:00 — советуют меньше пользоваться мощными электроприборами.
В случае изменений в энергосистеме и ограничений информацию рекомендуют проверять на официальных ресурсах местных операторов системы распределения.
Напомним, США работают над возможными договоренностями между Украиной и Россией, которые помогли бы снизить уровень эскалации до и во время зимы. Среди идей — защита энергетических объектов, поставка зерна, электроэнергетика, а также экспорт нефти и газа. Владимир Зеленский заявил, что Россия может попытаться использовать зиму, чтобы ослабить Украину и принудить ее к уступкам. В то же время Киев стремится возобновить переговорный процесс в сентябре-октябре. Отдельно США и Украина готовят «зимний пакет», предусматривающий средства ПВО, энергетическую помощь и поставки сжиженного природного газа.