В Украине из-за обстрелов обесточены потребители в пяти областях: будут ли отключение 9 сентября

Энергетика / © Associated Press

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В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроэнергии. Однако 9 сентября применение ограничений для потребителей не прогнозируют.

Об этом сообщили в Минэнерго.

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На утро без света остаются отдельные потребители в Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение повсюду, где это позволяет ситуация безопасная.

Россия также атаковала самих энергетиков. В Запорожской области вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю работников, которые ехали возобновлять электроснабжение в одной из общин. Люди не пострадали.

Как экономить электроэнергию

Украинцев призывают по возможности перенести активное потребление электроэнергии на 10.00–15.00.

В то же время, в период наибольшей нагрузки — с 18:00 до 22:00 — советуют меньше пользоваться мощными электроприборами.

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В случае изменений в энергосистеме и ограничений информацию рекомендуют проверять на официальных ресурсах местных операторов системы распределения.

Напомним, США работают над возможными договоренностями между Украиной и Россией, которые помогли бы снизить уровень эскалации до и во время зимы. Среди идей — защита энергетических объектов, поставка зерна, электроэнергетика, а также экспорт нефти и газа. Владимир Зеленский заявил, что Россия может попытаться использовать зиму, чтобы ослабить Украину и принудить ее к уступкам. В то же время Киев стремится возобновить переговорный процесс в сентябре-октябре. Отдельно США и Украина готовят «зимний пакет», предусматривающий средства ПВО, энергетическую помощь и поставки сжиженного природного газа.

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