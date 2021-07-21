В Украине из-за погодных условий массово опаздывают поезда: какие именно

"Укрзализныця" извиняется за вынужденную задержку.
В Украине бушует непогода: 38 населенных пунктов в 13 областях остались без света. А "Укрзализныця" сообщила о задержке своих поездов. Задерживают 5 рейсов, 2 из которых — пригородные.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
В связи с погодными условиями состоянию на 14:30 задерживаются такие рейсы:
- №282 Хмельницкий — Геническ (задерживается на 2 часа)
- №15 Харьков — Рахов (задерживается на 1 час 30 минут);
- №70 Львов — Мариуполь (задерживается на 45 минут).
Также задерживаются пригородные поезда:
- №6331 Покровск — Лозовая (задерживается на 30 минут);
- №6235 Славянск — Изюм (задерживается на 1 час 25 минут).
Напомним, на Закарпатье затопило несколько сел. Больше всего воды пришло в село Великий Бычков. Обильный ливень там начался накануне после обеда и не утихал час.