В Украине из-за погодных условий массово опаздывают поезда: какие именно

В Украине из-за погодных условий массово опаздывают поезда: какие именно

"Укрзализныця" извиняется за вынужденную задержку.

В Украине бушует непогода: 38 населенных пунктов в 13 областях остались без света. А "Укрзализныця" сообщила о задержке своих поездов. Задерживают 5 рейсов, 2 из которых — пригородные.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

В связи с погодными условиями состоянию на 14:30 задерживаются такие рейсы:

№282 Хмельницкий — Геническ (задерживается на 2 часа)

№15 Харьков — Рахов (задерживается на 1 час 30 минут);

№70 Львов — Мариуполь (задерживается на 45 минут).

Также задерживаются пригородные поезда:

№6331 Покровск — Лозовая (задерживается на 30 минут);

№6235 Славянск — Изюм (задерживается на 1 час 25 минут).

Напомним, на Закарпатье затопило несколько сел. Больше всего воды пришло в село Великий Бычков. Обильный ливень там начался накануне после обеда и не утихал час.

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