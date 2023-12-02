В Украине из-за снегопадов пол тысячи населенных пунктов не имеют света

Из-за снегопадов в западных областях страны произошло отключение света. Без электричества осталось 497 населённых пунктов во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Сейчас самая сложная ситуация на Львовщине, где обесточено 305 населенных – 184 частично. Всего около 52 тыс. абонентов. Также на Прикарпатье без света осталось 72 населенных пункта, а это более 19 тыс. абонентов

В Тернопольской области электричества нет в 67 населенных пунктах, среди которых – 9 обесточены частично. В Хмельницкой – полностью обесточено 50 населенных пунктов – это 6,7 тыс. потребителей.

Кроме того, в Киевской области по техническим причинам без света – 3 тыс. потребителей. В Одесской области из-за погодных условий остаются обесточенными 1,7 тыс. абонентов.

В результате боевых действий остаются обесточенными:

Запорожская область – 63 населенных пункта;

Сумская область – 56 населенных пунктов;

Харьковская область – 16,7 тысяч абонентов;

Херсонская область – 45 населённых пунктов;

Черниговская область – 23 населенных пункта.

Как сообщалось, "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов из-за сильной вьюги на западе страны.

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