В Украине из-за стрельбы в Днепре кардинально изменили работу полиции на улице - Клименко

В Украине после стрельбы с патрульными в Днепре кардинально посмотрели алгоритм действий полицейских на улице.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Мы кардинально пересмотрели алгоритмы действий полицейских на улице. Это касается и подразделений патрульной полиции, спецподразделений Национальной полиции, участковых офицеров полиции, полицейских офицеров общины. Мы должны четко знать, каким образом в следующий раз мы будем реагировать в таких подобных ситуациях на порой агрессив. нестандартные действия наших граждан. Конечно, мы пересмотрели и экипировку наших работников для того, чтобы в дальнейшем быть готовыми к любым вызовам, стоящим перед правоохранителями", — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, что в Днепре 29 августа полицейский застрелил мужчину, местного жителя Джумбери Силогаву, который вместе со своей подругой сопротивлялся во время задержания. Конфликт между патрульными и парами сняли на видео дети погибшего, сидевших в автомобиле. Драка и стрельбу также зафиксировали бодикамеры правоохранителей.

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