В Украине из-за угрозы атак поезда курсируют иначе: где отменили или изменили рейсы

Поезд УЗ.

Во вторник, 24 февраля, в ряде областей Украины изменено движение поездов. Причина — ситуация с безопасностью. В частности, на вокзал Днепра не будут курсировать некоторые поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Запорожская область

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции «Днепр-Главный» для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов,

№128/127 Львов — Запорожье — Львов,

№6 Ясиня — Запорожье

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Отметим, что сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.

Херсонская область

В УЗ отмечают, что железнодорожники организуют движение поездов с учетом ситуации с безопасностью.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп. На Нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

В то же время региональные экспрессы Изюмского направления курсируют по расписанию.

Как сообщалось, «Укрзализныця» сделала поезд Одесса-Днепр ежедневным. Речь идет о рейсе №54/53 Одесса — Днепр. Маршрут поезда охватывает ключевые станции: Вознесенск, Помощную, Кропивницкий, Знаменку, Александрию и Каменское.