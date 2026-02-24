- Дата публикации
Украина
- Украина
- 492
- 1 мин
В Украине из-за угрозы атак поезда курсируют иначе: где отменили или изменили рейсы
Движение поездов в некоторых областях организуется с учетом безопасности, ведь есть угроза российских атак.
Во вторник, 24 февраля, в ряде областей Украины изменено движение поездов. Причина — ситуация с безопасностью. В частности, на вокзал Днепра не будут курсировать некоторые поезда.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Запорожская область
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции «Днепр-Главный» для поездов:
№86/85 Львов — Запорожье — Львов,
№128/127 Львов — Запорожье — Львов,
№6 Ясиня — Запорожье
№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.
Отметим, что сообщение между Днепром и Запорожьем обеспечивается преимущественно автобусными трансферами.
Херсонская область
В УЗ отмечают, что железнодорожники организуют движение поездов с учетом ситуации с безопасностью.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп. На Нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой в краматорском направлении пассажиры следуют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
В то же время региональные экспрессы Изюмского направления курсируют по расписанию.
Как сообщалось, «Укрзализныця» сделала поезд Одесса-Днепр ежедневным. Речь идет о рейсе №54/53 Одесса — Днепр. Маршрут поезда охватывает ключевые станции: Вознесенск, Помощную, Кропивницкий, Знаменку, Александрию и Каменское.