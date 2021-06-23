В Украине из-за жары рекордные показатели по потреблению электроэнергии: сколько "накрутили" кондиционеры за один вечер

В Украине из-за жары рекордные показатели по потреблению электроэнергии: сколько "накрутили" кондиционеры за один вечер

Украинцы из-за жары начали массово включать кондиционеры.

В Украине из-за жары резко возросло потребление электроэнергии. Во вторник, 22 июня, в вечерние часы потребления электроэнергии составило 17 110 МВт. Это является самым высоким показателем с конца апреля.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram.

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"В Украину пришла жара, заработали кондиционеры, и как следствие, увеличилось потребление электроэнергии. Вчера в 22.00 (вечерний пик) потребление составило 17 110 МВт. Это самый высокий показатель с конца апреля", — сообщил Герус.

По его информации, в начале мая потребления электроэнергии в вечернее пик составляло 14 440-15 300 МВт.

Ранее, в Подольском района Киева поздно вечером 22 июня во многоэтажке горел кондиционер.

Напомним, в четверг, 24 июня, в Украине синоптики прогнозируют днем до 31-36°, на юге страны местами 26-29°.

Погода в Украине продолжает удивлять — после затяжных ливней, регионы страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

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