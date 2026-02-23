ТСН в социальных сетях

Украина
229
1 мин

В Украине изменено движение поездов в ряде регионов: подробности

Из-за опасных условий в некоторых областях фиксируют изменения в движении поездов «Укрзализныци».

Катерина Сердюк
Укрзализныця

Укрзализныця / © Укрзализныця

В Украине изменили движение поездов в ряде регионов. Причина – ситуация безопасная.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Где есть изменения в движении поездов

  • Херсонская область — поезда курсируют с учетом оперативных условий: между Николаевом и Херсоном пассажиров перевозят на автобусах, а во время длительной воздушной тревоги в Николаеве следует находиться в укрытии.

  • Сумская и Черниговская области — региональные поезда временно следуют в и из Конотопа, на нежинском направлении действуют измененные графики пригородного сообщения.

  • Харьковская и Донецкая область - от Лозовой до Краматорска пассажиров подвозят автобусами, тогда как региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

  • Запорожье – сообщение с Днепром преимущественно обеспечивают автобусные перевозчики. Пассажирам советуют следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и поездах.

Украинцев призывают ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомление в приложении УЗ.

Напомним, РФ атаковала железную дорогу в двух областях.

