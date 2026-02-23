- Дата публикации
В Украине изменено движение поездов в ряде регионов: подробности
Из-за опасных условий в некоторых областях фиксируют изменения в движении поездов «Укрзализныци».
В Украине изменили движение поездов в ряде регионов. Причина – ситуация безопасная.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Где есть изменения в движении поездов
Херсонская область — поезда курсируют с учетом оперативных условий: между Николаевом и Херсоном пассажиров перевозят на автобусах, а во время длительной воздушной тревоги в Николаеве следует находиться в укрытии.
Сумская и Черниговская области — региональные поезда временно следуют в и из Конотопа, на нежинском направлении действуют измененные графики пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая область - от Лозовой до Краматорска пассажиров подвозят автобусами, тогда как региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
Запорожье – сообщение с Днепром преимущественно обеспечивают автобусные перевозчики. Пассажирам советуют следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и поездах.
Украинцев призывают ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомление в приложении УЗ.