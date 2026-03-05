В Украине изменили движение части поездов: где и какие рейсы ограничили

Поезд / © "Укрзализныця"

В Украине из-за очередных обстрелов РФ 5 марта временно изменили движение части пригородных поездов. Некоторые рейсы будут курсировать по сокращенным маршрутам, а один поезд на этот день отменен.

Детали сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.

В частности, в этот день изменены маршруты нескольких поездов:

№6015 Днепр-Главный — Верхнеднепровск будет курсировать только в Верхнеднепровск вместо полного маршрута в Пятихатки.

№6018 Верхнеднепровск — Днепр-Главный также будет курсировать по сокращенному маршруту вместо рейса Пятихатки-Стык. — Днепр-Главный.

Кроме того, поезд №6008 Пятихатки — Днепр-Главный будет временно не курсировать.

Также сообщается о задержке поезда №6010 Верхнеднепровск — Днепр-Главный — он отправился с начальной станции с опозданием на 1 час 5 минут.

Пассажиров призывают следить за обновлениями расписания и учитывать изменения при планировании поездок.

Атаки РФ на железную дорогу — последние новости

Утром 4 марта в Сети появились видео охваченного пламенем пассажирского поезда в Николаеве. В один из вагонов попал российский «Шахед».

2 марта РФ ударила по поезду с пассажирами в Криворожском районе Днепропетровской области. Россияне атаковали пригородный поезд во время движения. Один человек из-за атаки погиб.

Заметим, уже долгое время «Укрзалізниця» вносит коррективы в движение поездов по ряду регионов из-за ситуации в области безопасности и последствий обстрелов. В частности, в Харьковской и Донбассе, а также между Днепром и Запорожьем, введены автобусные трансферы.