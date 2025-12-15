В Украине изменили календарь прививок БЦЖ младенцев

Календарь прививок / © Pexels

В Украине изменен порядок проведения вакцинации детей против туберкулеза (БЦЖ). Теперь прививки можно вводить уже в течение первых 24 часов после рождения ребенка.

Об этом рассказала фтизиопульмонолог Оксана Молодая для Национального портала по иммунизации.

Это решение соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая рекомендует проводить вакцинацию БЦЖ как можно быстрее после рождения младенца. Такая практика применяется уже в 79 странах мира.

«Заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран ЕС, поэтому вакцинация БЦЖ является актуальной и должна проводиться как можно раньше для защиты детей от тяжелых форм туберкулеза», — сказала она.

Кроме того, новые правила упрощают процесс получения вакцины для рожениц. Ранее из-за ранней выписки из роддомов и военных эвакуаций существовали проблемы с доступом к прививкам. Теперь БЦЖ можно вводить непосредственно в родильном стационаре в течение первых суток после рождения.

В обновленном Календаре прививок также предусмотрена возможность введения БЦЖ без предварительной туберкулиновой кожной пробы или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни ребенка при условии отсутствия контакта с больным туберкулезом. Ранее такую возможность имели только до 2 месяцев.

Она рассказала, что у детей до 6 месяцев иммунная система недостаточно развита для достоверного результата пробы Манту, а риск заражения через ограниченный социальный круг минимален. Поэтому введение вакцины БЦЖ даже без предварительной пробы является безопасным.

Новый Календарь позволяет вводить БЦЖ одновременно с другими вакцинами, что упрощает график прививок для детей первого года жизни. Ранее между БЦЖ и другими прививками нужно было соблюдать интервал в один месяц.

Также четко установлен интервал в 2 месяца между проведением пробы Манту или квантиферонового теста и прививкой БЦЖ. Это устраняет предыдущие мифы и проблемы с организацией прививок, когда результаты пробы теряли актуальность из-за задержки введения вакцины.

Если ребенок не получил БЦЖ в родильном стационаре, прививку можно провести до 18 лет при условии отрицательного результата Манту или квантиферонового теста. Это касается и подростков, и определенных категорий взрослого населения.

Медики отмечают, что вакцинация БЦЖ не гарантирует абсолютную защиту от заболевания, но обеспечивает надежную защиту от тяжелых генерализованных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.

«Не пренебрегайте защитой своих детей — вакцинируйте их в соответствии с обновленным Календарем прививок», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что со следующего, 2026 года в Украине начинает действовать обновленный Национальный календарьпрофилактических прививок. Главные изменения касаются введения новой обязательной вакцины.