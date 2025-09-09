В Украине изменили основания для бронирования: кого это касается

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Кабинет министров Украины изменил основания для бронирования военнообязанных от мобилизации во время военного положения. Речь идет о бизнесе на прифронтовых территориях и предприятиях, производящих дроны.

Об этом говорится в правительственном постановлении от 8 сентября 2025 года № 1106.

Кабмин уточнил норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах Украины. Так, бронирование может проводиться «на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы».

Правительство также дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, таким пунктом: предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству:

беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов),

беспилотных наземных (роботизированных) комплексов,

беспилотных водных (плавающих) комплексов,

вооружения, военной и специальной техники,

боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика).

К слову, в августе Кабмин разрешил бронировать до 100% работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Добавим, что в начале сентября парламент принял в первом чтении законопроект, который позволяет брать на работу на критически важные предприятия из сферы оборонно-промышленного комплекса и бронировать нарушителей мобилизации.