В Украине изменили перечень документов для выезда за границу во время военного положения: что известно

Теперь на границе следует предоставить дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

В Украине изменили перечень документов для выезда за границу во время военного положения. Теперь нужно больше справок.

Из перечня документов, позволяющих выехать за пределы Украины мужчинам призывного возраста, изъяли справку об инвалидности, выданную исключительно по заключению медико-социальной экспертизы. Теперь на границе нужно предоставить дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.

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Следует отметить, что соответствующая норма для лиц с инвалидностью вовсе не нововведение, а действует еще с ноября 2022 года.

Причиной изменений стал тот факт, что справка не содержит персональных данных, позволяющих идентифицировать личность. Поэтому украинец, имеющий оформленную инвалидность, может выехать из страны до конца военного положения. Но для этого он должен предоставить один из указанных документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующую инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющей права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Евгений Промский объяснил, могут ли вручить повестку за границей.

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