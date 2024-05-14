В Украине изменили "порог стоимости" посылок за границу: кто и на сколько больше теперь будет платить

Изменен налог на посылки для бизнеса. Закон вступит в силу со дня следующего дня опубликования.

Для украинского бизнеса, в частности, физлиц-предпринимателей (ФЛП), в 6,6 раза увеличили необлагаемый предел на посылки за границу. Сейчас лимит стоимости товаров без письменного декларирования составит тысячу евро (свыше 42,7 тысячи грн по актуальному курсу НБУ), а не 150 евро (около 6400 грн).

Соответствующий "таможенный" законопроект №9456 подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил глава комитета, народный депутат Даниил Гетманцев.

"Решены вопросы поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования", — отметил Гетманцев.

До этого обязанность подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро. Теперь порог увеличили до 1000 евро, что уменьшит издержки бизнеса и ускорит логистику, уверен Гетманцев.

Для физлиц-клиентов почты суммы не изменятся. Последний раз " налог на посылки" менялся для них в 2022 году. Тогда был повышен предел на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути вернули порог стоимости, который действовал до 2019 года.

Сейчас украинцам, а не бизнесу нужно платить налог, если посылка дороже 150 евро. При этом облагается налогом только сумма, превышающая установленный лимит. То есть, в случае стоимости отправки 200 евро налог уплачивается не со всей суммы, а с 50 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам, вероятно, повысят ставки основных налогов. В частности, изменения разработают в Минфине и вскоре передадут на рассмотрение Верховной Раде.

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