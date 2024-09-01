В Украине изменили порядок мобилизации некоторых военнообязанных: о ком идет речь

Просмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными и близкими.

В Украине изменили порядок мобилизации некоторых категорий военнообязанных. Кабмин внес изменения в порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью.

Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.

"КМУ принял постановление № 930, которым внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, ухаживающих или удерживающих больных/лиц с инвалидностью", — сообщают в ТЦК.

Теперь эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающие факт содержания или ухода, разграничены.

Военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода за другими членами семьи.

Военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно устанавливать факт осуществления ухода.

Ранее ТСН.ua сообщал, что во время военного положения в Украине в ряды ВСУ могут призывать мужчин и женщин от 18 до 60 лет, включая тех, кто имеет опыт военной службы или полезные навыки. Однако для пенсионеров есть исключения, освобождающие их от военной службы.

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